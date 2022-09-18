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Провалилось очередное наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

14:23
  • воскресенье
  • 18 сентября 2022

Российские военные отбили атаку противника

Украинские военные предприняли ещё одну попытку наступления на Николаево-Криворожском направлении. Силы противника были разбиты российской армией. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Украине предрекли потерю половины территории

Высокоточным оружием в районе Николаева были поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. На этом направлении украинская армия потеряла за сутки более 180 военнослужащих.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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