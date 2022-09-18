Армия России нанесла удар по пункту базирования ЧВК "Академия" в Донбассе

Там находились иностранные наёмники

Российские военные уничтожили пункт базирования иностранных наёмников американской частной военной кампании "Академия". Удар нанесён по штабу ЧВК в Донбассе. Там же разгромлены позиции националистов из батальона "Кракен", сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, под Харьковом уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам, а в районе Краматорска поражена американская гаубица М777.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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