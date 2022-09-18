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Путин призвал Киргизию и Таджикистан не допустить эскалацию на границе

15:29
  • воскресенье
  • 18 сентября 2022

Сейчас ситуация нормализовалась

Владимир Путин в телефонных разговорах с президентами Киргизии и Таджикистана призвал не допустить эскалации на границе. Российский лидер также выступил за дипломатическое урегулирование приграничного конфликта.
Киргизия и Таджикистан согласовали прекращение огня

Обстановку на киргизско-таджикской границе Путин обсудил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля. Российский президент подтвердил готовность Москвы оказать содействие для обеспечения стабильности на киргизско-таджикской границе.

14 сентября резко обострилась ситуация на киргизско-таджикской границе. Стороны начали массированные обстрелы приграничных территорий, в том числе, с применением тяжёлого вооружения.

Конфликт привёл к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Примерно через сутки удалось договориться о прекращении огня и отводе сил. Соглашение несколько раз нарушалась, но сейчас обстановка на границе спокойная. 

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