Путин призвал Киргизию и Таджикистан не допустить эскалацию на границе

Сейчас ситуация нормализовалась

Владимир Путин в телефонных разговорах с президентами Киргизии и Таджикистана призвал не допустить эскалации на границе. Российский лидер также выступил за дипломатическое урегулирование приграничного конфликта.

Обстановку на киргизско-таджикской границе Путин обсудил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля. Российский президент подтвердил готовность Москвы оказать содействие для обеспечения стабильности на киргизско-таджикской границе.

14 сентября резко обострилась ситуация на киргизско-таджикской границе. Стороны начали массированные обстрелы приграничных территорий, в том числе, с применением тяжёлого вооружения.

Конфликт привёл к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Примерно через сутки удалось договориться о прекращении огня и отводе сил. Соглашение несколько раз нарушалась, но сейчас обстановка на границе спокойная.

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