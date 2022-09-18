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Московский дворец молодёжи получил статус креативного кластера

16:42
  • воскресенье
  • 18 сентября 2022

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин

Московский дворец молодёжи первым в столице получил статус креативного кластера. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что такие кластеры будут объединять художников, музыкантов, режиссёров, дизайнеров и архитекторов. Люди творческих профессий смогут создавать там совместные проекты, делиться опытом и находить таланты.

МДМ - один из центров культурной жизни Москвы. Он известен как площадка многих ярких театральных и эстрадных постановок, напомнил Собянин. Он выразил надежду, что высокий статус дворца откроет новую страницу в его истории, а жители Москвы получат обновлённое творческое пространство.

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