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Пугачёва попросила внести её в список иноагентов

15:44
  • воскресенье
  • 18 сентября 2022

Певица выразила солидарность со своим мужем

Алла Пугачёва обратилась к Министерству юстиции с просьбой внести её в список физических лиц – иноагентов. Такая просьба певицы появилась у неё на странице в социальной сети, сообщает РБК.
Галкина включили в реестр физлиц-иноагентов

"Ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком", - приводит слова артистки издание.

Недавно Пугачёва с детьми вернулась в Россию. После начала спецоперации она со своим супругом Максимом Галкиным (включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, - прим. ред.) и двумя детьми уехала из страны. Галкин до сих пор находится за пределами России. 

Шоумен был включён в реестр иноагентов 16 сентября. Минюст назвал и страну, которая финансирует политическую активность Максима Галкина, это - Украина.

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