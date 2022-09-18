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В Ереване проходит акция за выход Армении из ОДКБ

17:18
  • воскресенье
  • 18 сентября 2022

Она совпала с приездом Нэнси Пелоси

В центре Еревана собрались сторонники выхода Армении из ОДКБ. Как сообщает ТАСС, в акции принимают участие несколько сотен активистов, включая сотрудников финансируемых западными фондами организаций.

Участники митинга считают, что ОДКБ не обеспечила безопасность Армении во время последних событий на границе с Азербайджаном. Наблюдатели полагают, что проведение этой откровенно русофобской акции специально приурочили к визиту в Ереван спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 октября. Перемирия удалось добиться благодаря усилиям России, заявили в Москве. Вопрос рассматривали на внеочередном заседании Совета ОДКБ. Решено направить в Армению наблюдателей. Сейчас в Ереване находится передовая группа ОДКБ во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым.

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