В Кишинёве начался массовый митинг за отставку президента

В нём участвуют десятки тысяч человек

Более 45 тысяч человек принимают участие в акции протеста в Кишинёве. Люди вышли на улицы из-за роста цен на продукты и энергоносители. Митингующие выступают за отставку президента Майи Санду и проведение досрочных парламентских выборов. На центральной площади начинают устанавливать палатки.

Манифестанты скандируют: "Досрочные выборы", "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!", "Меняем Санду на дрова!".

Протестующие обвиняют власть том, что она не смогла обуздать рекордную за последние 20 лет инфляцию в 33%. Санду критикуют и за то, что она не хочет вести переговоры с Россией о снижении цены на газ, сообщает РИА Новости.

Протесты сегодня захлестнули и Ереван. В центре города собрались сторонники выхода Армении из ОДКБ. Участники митинга считают, что организация не обеспечила безопасность Армении во время последних событий на границе с Азербайджаном.

В свою очередь, политологи отмечают, что проведение этой откровенно русофобской акции специально приурочили к визиту в Ереван спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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