Германия отказалась передавать Украине танки Leopard

Берлин хочет посоветоваться с партнёрами

Германия отказалась поставлять Украине танки Leopard 2 без консультаций со своими партнёрами. Об этом заявила министр обороны страны Кристина Ламбрехт, сообщает NTV.

Так в немецком военном ведомстве объяснили отказ передать Киеву суперсовременные танки. Берлин не хочет действовать в одиночку и брать на себя единоличную ответственность.

О поставках танков ранее просил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он был с визитом в Берлине в начале сентября.

После начала спецоперации по защите Донбасса США, страны Евросоюза и некоторые другие государства начали помогать Украине оружием. В Москве заявляли, что конвои с вооружениями могут стать законными целями. Минобороны отчитывалось об уничтожении американского и европейского оружия во время ударов по складам и позициям ВСУ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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