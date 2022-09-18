ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США не нашли доказательств использования китайского оружия на Украине

18:50
  • воскресенье
  • 18 сентября 2022

Пекин не поставлял Москве вооружения

Джо Байден признал, что у США нет доказательств поставок китайского оружия России. Поэтому пока Белый дом не будет вводить санкции в отношении Китая, отметил американский президент.
Политолог о сотрудничестве России и Китая: "Пекин понимает, что один новый мир не построит"

По словам Байдена, его администрация проверяла информацию СМИ о якобы имеющих место военных поставках Китая России, однако никаких подтверждений эти сообщения не нашли, передаёт ТАСС.

Белый дом не раз предупреждал китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Пекин не должен оказывать помощь России в нынешней обстановке. Байден пугал Китай санкциями в случае несоблюдения режима ограничений, введённого Западом в отношении России.

Ранее в западной прессе появились бездоказательные утверждения о том, что Россия закупает оружие у Ирана и Северной Кореи. В Кремле заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Украина
Украина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.