США не нашли доказательств использования китайского оружия на Украине

Пекин не поставлял Москве вооружения

Джо Байден признал, что у США нет доказательств поставок китайского оружия России. Поэтому пока Белый дом не будет вводить санкции в отношении Китая, отметил американский президент.

По словам Байдена, его администрация проверяла информацию СМИ о якобы имеющих место военных поставках Китая России, однако никаких подтверждений эти сообщения не нашли, передаёт ТАСС.

Белый дом не раз предупреждал китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Пекин не должен оказывать помощь России в нынешней обстановке. Байден пугал Китай санкциями в случае несоблюдения режима ограничений, введённого Западом в отношении России.

Ранее в западной прессе появились бездоказательные утверждения о том, что Россия закупает оружие у Ирана и Северной Кореи. В Кремле заявили, что эта информация не соответствует действительности.

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