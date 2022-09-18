Во время обстрела в Донбассе ранен российский журналист

Обстрелян посёлок Сватово в ЛНР

Российский журналист ранен во время обстрела в Донбассе. Репортёр "Федерального агентства новостей" Сергей Воробьёв получил ранение в населённом пункте Сватово, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрел вёлся из американской реактивной системы залпового огня НIMARS. Разрушена гостиница "Ватра", повреждено семь одноэтажных жилых домов и магазин в Сватово.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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