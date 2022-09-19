Два человека погибли из-за урагана в Курске

Последствия стихии устраняют

Два человека погибли в Курской области в результате мощного урагана, который обрушился на регион минувшим вечером.

Шквалистым ветром с одного из колледжей в областной столице сорвало кровлю, в здании также выбило стекла. Серьезные травмы получил молодой человек - врачам не удалось его спасти. Еще одного мужчину придавило деревом.

Жители распространяют в соцсетях жуткие кадры: автомобилисты передвигались по заваленными ветками дорогам, ураган буквально уничтожает все на своем пути - срывает крыши, обрывает линии электропередачи, в результате удара стихии 87 населенных пунктов - это около 5 тысяч человек - остались без света, сообщает "ТВ Центр".

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