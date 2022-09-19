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Минобороны показало, как Ми-28 и Ка-52 уничтожают технику ВСУ

08:16
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Летчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар

Минобороны России опубликовало кадры боевого вылета ударной авиации. Пилоты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник" выполняют задачи в составе смешанных пар.

Машины идут на предельно малых высотах и виртуозно огибают рельеф, чтобы националисты не смогли применить системы противовоздушной обороны. Для уничтожения формирований украинских радикалов экипажи вертолётов используют неуправляемые ракеты.

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