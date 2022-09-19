Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы проявляют мужество и героизм

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Капитан Дмитрий Лебедев вывел артиллерийскую батарею из-под огня противника, попытавшегося перейти в контрнаступление. Оказавшись в безопасном районе, наши военные продолжили наносить удары по позициям неонацистов.

Лейтенант Игорь Гвоздев под обстрелом корректировал огонь наших артиллеристов. Благодаря мужеству лейтенанта и его точным указаниям были уничтожены опорный пункт, две миномётных секции и более 60 радикалов.

Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Дмитрия Траценко отразил атаку, уничтожив несколько огневых позиций и больше 20 радикалов. Противник был отброшен от рубежа обороны - без потерь среди российских военнослужащих.

Взвод старшего лейтенанта Евгения Кузнецова, удерживая важную высоту, вступил в бой с превосходящими силами противника. В результате были уничтожены 11 боевиков и 3 украинских БМП - при этом среди наших военных потерь не допущено.

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