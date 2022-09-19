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Власти Латвии требуют от въезжающих россиян осуждения СВО

08:10
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Отказавшихся подписать заявление в страну не пускают

Вступил в силу запрет на въезд в Латвию россиян с шенгенскими визами. Граждане России уже столкнулись с провокациями и проблемами. В частности, на границе требуют, чтобы въезжающие подписали заявление с осуждением российских властей и специальной военной операции на Украине.

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"В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список", — сообщили в посольстве России в Риге. В дипмиссии отметили, что вопрос о допуске отказавшихся  решают латвийские компетентные службы.

С 19 сентября Латвия, Эстония, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии. Это касается путешественников с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС, передает РИА Новости.

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