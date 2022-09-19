Телефоны жителей Николаева проверяют на предмет связей с Россией

В городе идут фильтрационные мероприятия

Патрули на улицах Николаева останавливают жителей и проверяют мобильные телефоны и другие гаджеты на предмет связей с Россией. В городе проходят фильтрационные мероприятия.

"На улице Космонавтов стали останавливать — раньше такого не было. Проверяют сейчас абсолютно всю технику: телефоны, компьютеры, вынюхивают наличие какой-либо информации и связей с Россией — родственники, не родственники", — приводит слова активиста местного подполья РИА Новости. В то же время, по данным источника, глава подконтрольной Киеву областной администрации Виталий Ким сбежал из Николаева, опасаясь ударов.

По данным Минобороны России, только за воскресенье потери украинских войск в районе Николаева превысили 180 человек. За последние трое суток ВКС России поразили высокоточным оружием расположения 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг".

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