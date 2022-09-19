Число случаев COVID-19 в мире превысило 611,9 миллиона

Скончались более 6,5 миллиона пациентов с коронавирусом

Число выявленных с начала пандемии случаев COVID-19 в мире превысило 611,9 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной на утро 19 сентября, в мире зафиксировано 611 966 111 случаев заболевания COVID-19. За время пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 6 526 444 пациента.

На первом месте по числу заразившихся США – там зафиксировано 95 658 236 заболевших COVID-19. В Индии выявлено 44 539 046 случаев заболевания, во Франции - 35 076 991, в Бразилии - 34 568 833, сообщается на сайте университета.

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