Деревья ломало, как спички: видео мощного урагана в Курске

Завалы разгребают

Мощный ураган с ливнем обрушился на Курскую область. Шквалистый ветер валил деревья, срывал крыши с домов. Повреждены десятки автомобилей и линии электропередачи. Без света остались жители 87 населённых пунктов. Два человека погибли, один из них - подросток.

Пока одни пытались укрыться в домах, другие открывали окна, чтобы снять ураган на мобильный телефон. Кадры словно из фильма-катастрофы тут же заполнили соцсети.

Черная воронка движется на огромной скорости прямо перед автомобилем. Пассажиры снимают торнадо из салона. Чтобы увидеть дорогу за пеленой грязи, приходится включить дворники. Впрочем, съемка длится недолго. Становится опасно и камеру выключают.

Автомобилисты сбавляли скорость, чтобы поток воздуха не вытолкнул их на встречную полосу. Деревья, как спички, ломало, а некоторые вырывало с корнем. Пожилой мужчина, видимо, пытался укрыться от дождя. Но его придавило большими ветками. А так выглядит сейчас здание общежития автотехнического колледжа. Горы мусора и обломков кровли.

В момент урагана 18-летний студент спал в своей комнате. Ветками деревьев пробило окно, осколки стекла разлетелись. Один из них попал в живот юноше. На видео, которое потом тоже появилось в интернете, очевидцы пытаются оказать помощь раненому однокурснику.

А этот таксист спас двух девушек. Он подвозил их до общежития. Но за секунду до того, как студентки собирались выйти из машины, начался сильный ветер. Почти 90 населенных пунктов, где проживает около 5 тысяч человек, остались без электричества. Особую опасность представляют сорванные линии электропередачи, лежащие в мокрой траве.

Последствия урагана сейчас устраняют спасатели. Завалы разгребают и в общежитии автотехнического колледжа. Здание сильно повреждено. Часть студентов на время перевели в комнаты, расположенные на нижних этажах, но большинство ребят забрали домой родители. Но синоптики предупреждают, сегодня погода вновь может резко испортиться.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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