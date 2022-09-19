Минобороны показало работу спецназа во время спецоперации

ВСУ продолжают обстреливать города

Более 250 снарядов выпустили киевские неонацисты по городам и посёлкам Донбасса. Били из американских установок "Хаймарс", применили системы "Ураган" и "Град". За сутки жертвами обстрелов стали 6 мирных жителей. Ранены трое детей. Также под огнём ЛНР и Херсонская область. Российские военные отвечают массированными ударами по позициям противника.

Снаряды, выпущенные националистами по Донецку из американских гаубиц, попали в трехэтажный дом. Перекрытия, кровля – все рухнуло. Два человека получили тяжелые увечья. Их долго вытаскивали из-под завалов. И в шоковом состоянии доставили в больницу. Другой артналет совершен на Сватово. Несколько ракет превратили в руины гостиничный комплекс. Из какой системы залпового огня стреляли ВСУ, установили сразу.

"Разделенный на насечки в виде сегментов в виде ромба, это и есть визитная карточка "Хаймарс", - сообщил представитель СЦКК.

Из "Хаймарсов" националисты обстреляли и поселок Куйбышево в Запорожской области. И снова – точно в жилой дом. Рухнул целый пролет.

Под ногами предательски шуршит сухая трава. Идти приходится очень осторожно. Группа российских спецназовцев ищет в лесах те самые опорные пункты, с которых националисты ведут обстрелы. Дозор ВСУ застали врасплох. Спецназ открывает огонь в упор. Уничтожив охранение, бойцы, прикрывая друг друга, отходят. Дело сделано. Координаты замаскированного пункта срочно передали авиации.

Через несколько минут вертолеты уже над лесом. Сегодня летчики отправляются на задания смешанными парами. Ка-52 и Ми-28. Разное вооружение и калибры усиливают огневую мощь воздушной атаки.

Марьинка, Авдеевка, Артемовск. По всему фронту, где сегодня союзные силы перешли от обороны к наступлению, передовые группы поддерживают огнем авиация и артиллерия. Снять маскировку, навести миномет, подвязать к снарядам мешочки с порохом для увеличения дальности стрельбы – на все считанные минуты.

Точность огня корректирует разведка с дрона. Видно, как мины ложатся точно в цель. Одна прямо в "нору" - это такое укрытие, выкопанное в земле. Вторая – в замаскированный блиндаж. Обнаружить такую "кочующую" батарею нацистам крайне сложно. Несколько прицельных выстрелов - и минометчики сразу меняют позиции.

Переломить ситуацию ВСУ не помогают ни сотни наемников, ни техника НАТО, которую сегодня националисты перебрасывают на разные участки. Потери в живой силе и вооружениях огромные. Только при контрнаступлении нацистов в Харьковской области российские военные уничтожили более 40 процентов танков, самоходок и пушек, поставленных Украине Западом. И это резерв, который для броска на Изюм и Балаклею ВСУ копили 3 месяца.

Впрочем, сегодня, потери боевиков растут еще быстрее. Российские войска стали активно применять боевые дроны-камикадзе. Больше всего Киев пугает то, что с их помощью расчеты беспилотников уничтожают, в первую очередь, натовские гаубицы, бронемашины и танки. Собственных артиллерийских ресурсов у националистов почти не осталось.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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