Сотни промышленных гигантов Германии рискуют закрыться из-за энергокризиса

Эксперты предупреждают о грядущих проблемах

Европейские ценности в действии. Страны Балтии и Польша в понедельник закрыли границы для россиян с шенгенскими визами. Если разрешение выдано другим государством ЕС, а цель поездки - туризм или бизнес, въехать больше не получится. Пока политики занимаются дискриминацией по национальному признаку, обычные европейцы пытаются придумать, где взять деньги на оплату счетов ЖКХ.

Европа сделала еще один шаг в сторону от своих декларируемых ценностей. На этот раз инструментом в санкционной войне стали визы. Отныне россияне и белорусы не смогут въехать в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу по шенгену, выданному другими государствами ЕС. Впрочем, и наличие визы этих четырех стран не гарантирует легкого пересечения границы.

"В частности, к россиянам предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать во въезде могут не только отказать, но и внести россиян в черный список", - сообщает посольство России в Латвии.

Напомним, что ограничивать поездки россиян и приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между ЕС и Россией главы МИД стран Евросоюза договорились на неформальной встрече в Праге 1 сентября. Изначально более гибко к этому вопросу подходила Германия. Как сообщил посол в ФРГ Сергей Нечаев, в стране проживает многомиллионная русскоязычная диаспора, которая поддерживает связи с родственниками и близкими в России. Поэтому и Москва не намерена играть в визовые ограничения и дискриминацию. Хотя то, что происходит сейчас в Европе, вряд ли укладывается в рамки нормальных общечеловеческих отношений и гуманитарного права.

"Логика в действиях наших европейских соседей прослеживается не всегда... Очевидно, что они испытывают проблемы с постоянным пополнением каталога антироссийских санкций, чего требуют в Брюсселе и Вашингтоне. Непопулярные шаги бьют и по интересам собственных граждан. Теперь вот решили взяться за визовые ограничения вопреки всем тем ценностям, которые ранее сами повсеместно декларировали, включая соблюдение базовых прав и свобод человека, а также отказ от дискриминации по национальному признаку", - заявил Сергей Нечаев.

А на другой чаше весов, которые Европа сама же себе и установила, проблемы предстоящей зимы в условиях дефицита энергоносителей. В той же Германии данные опросов населения свидетельствуют: почти 60 процентов жителей страны не смогут расплачиваться за электроэнергию и газ. А это уже системный кризис, который попросту подорвет коммунальную сферу.

"Коммунально-бытовые службы оказались в сложной ситуации. С одной стороны, они должны сами всё больше платить за энергию, а с другой - опасаться того, что к ним не будут поступать платежи. Меры поддержки, которые государство подготовило для бизнеса, должны распространяться и на городские коммунальные службы", - отметил премьер земли Нижняя Саксония Штефан Вайль.

Под угрозой и работа общественного транспорта. Тем временем эксперты говорят: проблема куда шире. Останавливать придется целые отрасли, что собственно уже и происходит. В качестве примера приводят один из крупнейших немецких сталелитейных концернов. 20 филиалов по стране, шесть тысяч сотрудников. В год его предприятия потребляют электроэнергии больше чем 300 тысяч домохозяйств. В 2021-м за газ и электричество концерн заплатил 120 миллионов евро. В 2023-м расходы вырастут в 10 раз и это, если цены прекратят расти, что маловероятно. А значит - банкротство и безработица. И такая перспектива ожидает сотни промышленных гигантов Германии, если энергетический кризис, инициированный властями, не разрешится в самое ближайшее время.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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