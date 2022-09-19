В Лондоне завершилось прощание с Елизаветой II

Церемонию посетили многие зарубежные лидеры

Публичное прощание с Елизаветой II завершилось этим утром в Лондоне. Ранее в течение четырёх дней британцы могли лично проститься с монархом.

По предварительным данным, этой возможностью воспользовались около полумиллиона человек. Многие провели в очереди целые сутки. Среди тех, кто посетил церемонию, и зарубежные лидеры. В том числе Джо Байден, Эммануэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Не обошлось без скандалов. Президент Армении Ваагн Хачатурян в нарушение всех правил сфотографировался рядом с гробом. Сегодня королеву похоронят. На улицах британской столицы соберутся, по предварительным оценкам, два миллиона человек - больше, чем на церемонии прощания с принцессой Дианой. В стране официально объявлен выходной.

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