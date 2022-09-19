В Подмосковье прошел Елисаветинский крестный ход

Таким был путь семьи Романовых из летней резиденции в зимнюю

Три тысячи паломников почтили память великой княгини Елизаветы Федоровны. При жизни она много занималась благотворительностью, помогала бедным и больным, основала знаменитую Марфо-Мариинскую обитель. Церковь причислила её к лику святых. Шествие прошло в историческом императорском имении.

В храме Спаса Нерукотворного три тысячи верующих вспоминали Великую княгиню Елизавету Федоровну, ставшую одной из самых почитаемых святых в России.

Принцесса Гессен-Дармштадтская в супружестве с русским великим князем Сергеем Александровичем - братом императора Александра III - стала великой княгиней царствующего дома Романовых. Вместе с православием приняла имя Елизавета. А после трагической гибели мужа от рук террористов полностью посвятила себя благотворительности. За это и завоевала всенародную любовь. Она основала Марфо-Мариинскую обитель и руководила московским отделением Красного креста в период неурожая, голода и эпидемий - в то время это была настоящая служба спасения. Так традиции взаимопомощи укрепились в обществе при жизни княгини. И каждый год этот крестный ход обретает новый смысл.

"Мы сугубо молимся сегодня за власть и воинство, молимся за свое Отечество. Сегодня на переходе через реку-Москву будет отслужена панихида по невинно пострадавшим в годы гонения на церковь, по всем жизнь свою положивших за други своя, за всех тех воинов, которые сражались и погибли в различных конфликтах и сейчас - во время военной операции", - рассказала ведущий сотрудник Института всеобщей истории РАН, председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Процессия перемещается в храм Ильи Пророка в соседнем селе. Небольшую церковь не раз посещали представители царской династии и сама княгиня. С иконами в руках верующие проходят по всем памятным местам. В этом году православные вспоминали не только Елизавету. 150 лет прошло со дня рождения святой императрицы Александры Фёдоровны. 600 лет - со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского – небесного покровителя великого князя Сергея Александровича.

Особая часть крестного хода - это переправа через Москву-реку. Таким был путь семьи Романовых из летней резиденции в зимнюю, поэтому паломникам так важно проследовать тем же маршрутом. Многие приехали из других городов специально, чтобы пройти места, где бывала Елизавета.

В честь святой ежегодно проходит и благотворительная акция "Белый цветок". На ярмарке при храме представили поделки учащихся. А все вырученные средства направили на помощь тяжелобольным детям.

Елена Сахно, Станислав Ильин, Владислав Карташов, "ТВ Центр".

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