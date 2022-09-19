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Наступление бабьего лета в Москве вновь откладывается

08:59
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Температура будет около 11-16 градусов

На этой неделе москвичей ждет пасмурная, но относительно теплая погода. Температура днем составит 11-16 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца недели бабьего лета не видно. Оно не приходит по заказу, к сожалению. Этот период может наступить и в первую декаду октября, а были годы, когда оно длилось до 20 октября", - сказал он в интервью ТАСС.

По прогнозам синоптиков, понедельник и вторник будут очень хмурыми и дождливыми. Из-за облачности температура в течение суток будет примерно одинаковой. Ночные температуры начнут понижаться со среды.

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