На Курилах проснулся огромный вулкан

Для жителей опасности нет

На Курильских островах проснулся крупнейший вулкан гряды - Алаид. Очевидцы активно делятся кадрами в соцсетях.

Над вершиной - яркий столб пепла и огня. Учёные считают, что полноценное извержение может начаться уже в ближайшие дни. Объявлен оранжевый уровень опасности для авиации, сообщает "ТВ Центр".

Алаид расположен на острове Атласова. Высота вулкана - почти два с половиной километра. Последний раз он просыпался в 2015-м году. Извержение происходит по стромболианскому типу - выбросы пепла сопровождают мощные взрывы. Из жерла вылетают крупные куски раскалённой породы. Текут обильные потоки лавы.

Ближайший населённый пункт расположен в 40 километрах от острова. Угрозы для жителей вулкан не представляет.

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