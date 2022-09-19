Королевская семья опубликовала новый портрет Елизаветы II

Королеву похоронят сегодня, 19 сентября
Великобритания готовится проводить Елизавету II в последний путь - похороны королевы пройдут сегодня в Вестминстерском аббатстве. Церемония начнется в 13:00 по московскому времени.
Накануне королевская семья опубликовала новый и последний из созданных фотопортретов Елизаветы II. Фотография была сделана в честь платинового юбилея пребывания королевы на престоле.
Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022
The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone.
Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw
Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем Великобритании стал принц Чарльз. Он взял имя Карл III.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"