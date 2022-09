Королевская семья опубликовала новый портрет Елизаветы II

Великобритания готовится проводить Елизавету II в последний путь - похороны королевы пройдут сегодня в Вестминстерском аббатстве. Церемония начнется в 13:00 по московскому времени.

Накануне королевская семья опубликовала новый и последний из созданных фотопортретов Елизаветы II. Фотография была сделана в честь платинового юбилея пребывания королевы на престоле.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.



The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone.



Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw