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Королевская семья опубликовала новый портрет Елизаветы II

09:37
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Королеву похоронят сегодня, 19 сентября

Великобритания готовится проводить Елизавету II в последний путь - похороны королевы пройдут сегодня в Вестминстерском аббатстве.  Церемония начнется в 13:00 по московскому времени.

Накануне королевская семья опубликовала новый и последний из созданных фотопортретов Елизаветы II. Фотография была сделана в честь платинового юбилея пребывания королевы на престоле.

Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем Великобритании стал принц Чарльз. Он взял имя Карл III.

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