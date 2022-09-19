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Генсек ООН призвал обеспечить экспорт российских удобрений через Европу

09:43
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

По словам Гутерриша, в этом может помочь Всемирная продовольственная программа

Генеральный секретарь ООН призвал обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу. Кроме того, по словам Антониу Гутерриша, международная организация поможет доставить скопившиеся в европейских портах удобрения в бедные страны.

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"Прежде всего мы должны обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу… Во-вторых, если Россия захочет бесплатно предоставить удобрения развивающимся странам, я думаю, Всемирная продовольственная программа сможет осуществить это желание", - заявил Гутерриш в интервью агентству РИА Новости.

О готовности бесплатно передать бедным странам удобрения, которые из-за санкций скопились в европейских портах, ранее заявил президент России. По данным Владимира Путина, до сих пор не могут покинуть Европу 300 тысяч тонн химикатов российского производства.

22 июля в Стамбуле было заключено многостороннее соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии России вывозу украинского зерна. Как отмечал в начале сентября российский лидер, Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Кроме того, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

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