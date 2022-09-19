Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Рамиля Мингалимова

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средств на лечение 12-летнего Рамиля Мингалимова.

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Рамиль уже прошёл химиотерапию и теперь ему предстоит трансплантация костного мозга. А перед этим необходимо провести специализированную терапию, чтобы добиться устойчивой ремиссии.

Слова благодарности от мамы:

"Хотим выразить вам искренние слова благодарности за оказанную помощь и поддержку! Поверьте: эти слова идут из самой глубины материнского сердца, которое уже несколько месяцев с болью наблюдает борьбу близкого маленького человечка за свою жизнь. И вот теперь благодаря вам мы смогли закрыть сбор средств, объем которых был просто немыслим для нашей семьи. Ваша помощь позволит Рамилю пройти курс полноценного лечения, выйти в состояние ремиссии и победить раковые клетки. Вы меняете судьбы детей в лучшую сторону и даете бесценную возможность радоваться жизни без боли и страданий!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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