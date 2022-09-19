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Россия и Китай договорились о военном сотрудничестве

10:05
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Москва и Пекин обеспокоены действиями США в АТР

Москва и Пекин договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества. Россия и Китай обеспокоены эскалацией напряженности в Азии со стороны США, отметили на переговорах секретарь Совбеза России Николай Патрушев и член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

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"Рассмотрена афганская проблематика, военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе обстановка на Корейском полуострове и вокруг Тайваня. Собеседники выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США и их союзников в регионе", - цитирует сообщение пресс-службы Совета безопасности России "Интерфакс".

Российско-китайские консультации по стратегической безопасности прошли в городе Наньпин китайской провинции Фуцзян. В пресс-службе добавили, что отдельное внимание на переговорах стороны уделили наращиванию контактов России и Китая в рамках ООН, ШОС и БРИКС. А также условились о взаимной поддержке по важнейшим глобальным проблемам.

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