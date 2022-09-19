Список стран, которые запретили или усложнили въезд россиянам

В некоторые страны визы получить можно, но сложно

С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд россиян в ряд стран Европы.

Так с туристическими шенгенскими визами россияне больше не могут въехать в:

Польшу,

Латвию,

Литву,

Эстонию.

Исключения сделаны только для водителей грузовиков, дипломатов, пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, имеющих вид на жительство, а также для путешествующих транзитом в Калининград.

Кроме того, ряд стран перестали принимать от россиян заявления на визы. В их числе:

Бельгия,

Мальта,

Нидерланды,

Словакия,

Чехия.

Исключения сделаны для обладателей вида на жительства, а также въезжающих по гуманитарным и уважительным причинам.

Кроме того, перестал действовать упрощенный порядок получения виз для россиян. Можно, но сложно получить визы в следующие страны:

Австрия,

Венгрия,

Германия,

Греция,

Исландия,

Испания,

Италия,

Лихтенштейн,

Люксембург,

Португалия,

Словения,

Финляндия,

Франция,

Швейцария,

Швеция.

Кроме того, Кипр приостановил выдачу электронных провиз. Въехать на территорию острова можно по двукратной или многократной шенгенской визе, по двукратным или многократным национальным визам Болгарии, Румынии и Хорватии.

Великобритания визы выдает, но увеличился срок рассмотрения заявки – с трех недель до четырех месяцев. Ожидание визы в Канаду может затянуться до года.

Австралия рассматривает заявления на визы россиянам только в посольстве в Белграде. Оформить визу в США можно только в диппредставительстве в другой стране.

/ По данным ТАСС.

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