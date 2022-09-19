Список стран, которые запретили или усложнили въезд россиянам

В некоторые страны визы получить можно, но сложно
С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд россиян в ряд стран Европы.
Так с туристическими шенгенскими визами россияне больше не могут въехать в:
- Польшу,
- Латвию,
- Литву,
- Эстонию.
Исключения сделаны только для водителей грузовиков, дипломатов, пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, имеющих вид на жительство, а также для путешествующих транзитом в Калининград.
Кроме того, ряд стран перестали принимать от россиян заявления на визы. В их числе:
- Бельгия,
- Мальта,
- Нидерланды,
- Словакия,
- Чехия.
Исключения сделаны для обладателей вида на жительства, а также въезжающих по гуманитарным и уважительным причинам.
Кроме того, перестал действовать упрощенный порядок получения виз для россиян. Можно, но сложно получить визы в следующие страны:
- Австрия,
- Венгрия,
- Германия,
- Греция,
- Исландия,
- Испания,
- Италия,
- Лихтенштейн,
- Люксембург,
- Португалия,
- Словения,
- Финляндия,
- Франция,
- Швейцария,
- Швеция.
Кроме того, Кипр приостановил выдачу электронных провиз. Въехать на территорию острова можно по двукратной или многократной шенгенской визе, по двукратным или многократным национальным визам Болгарии, Румынии и Хорватии.
Великобритания визы выдает, но увеличился срок рассмотрения заявки – с трех недель до четырех месяцев. Ожидание визы в Канаду может затянуться до года.
Австралия рассматривает заявления на визы россиянам только в посольстве в Белграде. Оформить визу в США можно только в диппредставительстве в другой стране.
/ По данным ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"