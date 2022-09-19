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Список стран, которые запретили или усложнили въезд россиянам

11:16
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

В некоторые страны визы получить можно, но сложно

С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд россиян в ряд стран Европы.

Так с туристическими шенгенскими визами россияне больше не могут въехать в:

  • Польшу,
  • Латвию,
  • Литву,
  • Эстонию.

Исключения сделаны только для водителей грузовиков, дипломатов, пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, имеющих вид на жительство, а также для путешествующих транзитом в Калининград.

Кроме того, ряд стран перестали принимать от россиян заявления на визы. В их числе:

  • Бельгия,
  • Мальта,
  • Нидерланды,
  • Словакия,
  • Чехия.

Исключения сделаны для обладателей вида на жительства, а также въезжающих по гуманитарным и уважительным причинам.

Кроме того, перестал действовать упрощенный порядок получения виз для россиян. Можно, но сложно получить визы в следующие страны:

  • Австрия,
  • Венгрия,
  • Германия,
  • Греция,
  • Исландия,
  • Испания,
  • Италия,
  • Лихтенштейн,
  • Люксембург,
  • Португалия,
  • Словения,
  • Финляндия,
  • Франция,
  • Швейцария,
  • Швеция.

Кроме того, Кипр приостановил выдачу электронных провиз. Въехать на территорию острова можно по двукратной или многократной шенгенской визе, по двукратным или многократным национальным визам Болгарии, Румынии и Хорватии.

Великобритания визы выдает, но увеличился срок рассмотрения заявки – с трех недель до четырех месяцев. Ожидание визы в Канаду может затянуться до года.

Австралия рассматривает заявления на визы россиянам только в посольстве в Белграде. Оформить визу в США можно только в диппредставительстве в другой стране.

/ По данным ТАСС.

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