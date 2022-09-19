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Экипажи Ка-52 и Ми-28 выполнили 58 боевых вылетов в зоне СВО

11:00
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Вертолеты ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ

Экипажи российских ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 уничтожили технику и живую силу подразделений ВСУ. Кадры боевой работы в зоне специальной военной операции на Украине опубликовало Минобороны России.

Противник бросает позиции: Минобороны показало работу вертолетов Ка-52
Точно в цель: Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 на Украине

"Выполнили 58 боевых вылетов, работаем исключительно по координатам. Все четко и точно. Экипажи опытные: все умеют, все знают...", - рассказал пилот вертолета Максим.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи армейской авиации действуют на предельно малой высоте, огибая рельеф местности. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника. Вылеты совершают смешанные боевые пары, что увеличивает ударный потенциал одиночных экипажей двух типов вертолетов, передает ТВЦ.

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