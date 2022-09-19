ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ несколько суток подряд обстреливают Энергодар

11:32
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Боевиков не останавливает присутствие инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Обстрелы Энергодара украинскими войсками не утихают несколько суток. ВСУ не останавливает даже присутствие на запорожской АЭС инспекторов МАГАТЭ, сообщил глава администрации города Александр Волга.

Киев перебросил ракетное вооружение и артиллерию в район ЗАЭС
Патрушев: удары ВСУ по Запорожской АЭС направляет Вашингтон

"Идет постоянный обстрел уже несколько суток подряд. Как видим, они не очень сильно стесняются присутствия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Все равно наносятся удары по территории города", - заявил Волга в эфире "Россия 24".

По данным администрации, обстрелами практически уничтожен дачный кооператив "Волна". В поселке, расположенном недалеко от Запорожской АЭС, разрушены дома, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.