ВСУ несколько суток подряд обстреливают Энергодар

Боевиков не останавливает присутствие инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Обстрелы Энергодара украинскими войсками не утихают несколько суток. ВСУ не останавливает даже присутствие на запорожской АЭС инспекторов МАГАТЭ, сообщил глава администрации города Александр Волга.

"Идет постоянный обстрел уже несколько суток подряд. Как видим, они не очень сильно стесняются присутствия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Все равно наносятся удары по территории города", - заявил Волга в эфире "Россия 24".

По данным администрации, обстрелами практически уничтожен дачный кооператив "Волна". В поселке, расположенном недалеко от Запорожской АЭС, разрушены дома, передает РИА Новости.

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