Владельцы личных подсобных хозяйств получат льготный кредит

Они смогут расширить переработку сельхозпродукции

Владельцы личных подсобных хозяйств впервые получили возможность взять льготный кредит. Финансы можно будет инвестировать в расширение производства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Впервые льготный кредит по ставке до 5% станет доступен и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, причем не только на короткие сроки, но и для инвестиционных целей. Для этого мы включили в число заемщиков владельцев личных подсобных хозяйств, которые своевременно платят налог на профессиональный доход", - заявил председатель правительства на совещании со своими заместителями.

Мишустин пояснил, что таким образом самозанятые жители сельской местности смогут не только обеспечить себя продуктами питания. Полученные финансы можно использовать на расширение производства и переработки сельхозпродукции, передает ТАСС.

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