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Российские аграрии получат дополнительную поддержку

14:51
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Данное решение озвучено на совещании кабмина

Российские аграрии получат дополнительную поддержку от государства. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Так, принято постановление, которое поможет отечественным сельхозпроизводителям своевременно проводить расчеты по внешнеторговым контрактам в условиях западных санкций. Кроме того, кабинет министров разработал новые программы поддержки малого бизнеса на селе. Впервые льготный кредит по ставке до 5 процентов станет доступен гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Причем, оформить ссуду можно будет на длительный срок, с целью инвестиций, сообщает "ТВ Центр".

"Для этого мы включили в число заёмщиков владельцев личных подсобных хозяйств, которые своевременно платят налог на профессиональный доход. Таким образом, самозанятые люди, живущие на селе, смогут не только обеспечивать продуктами питания себя и своих близких, но и расширить своё дело по производству или переработке сельхозпродукции. Все эти меры нужны для дальнейшего эффективного решения задачи продовольственной безопасности", - заявил Мишустин.

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