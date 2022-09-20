В Москве прошел Гранд-финал первого сезона викторины "Лига Знаний"

Участие приняли почти 50 команд

В Москве прошёл Гранд-финал первого сезона всероссийской интеллектуальной викторины "Лига Знаний". Мероприятие состоялось на площадке концертного зала "Арбат Холл", где 48 команд соревновались за звание сильнейших эрудитов страны.

К этому поединку конкурсанты шли на протяжении года. Задания охватывали широкий спектр тем. По итогам состязания три лучших коллектива наградили ценными призами. Кроме того, все участники, вышедшие в финал, отправятся в туры по России. Викторина организована Российским обществом "Знание" и объединяет представителей разных профессий и возрастов.

"Год назад прошла первая игра. 12 месяцев, 22 игры, 3 тура, 3 финала, и вот мы здесь, в Гранд-Финале. 48 лучших команд страны. Это, конечно, захватывает, сегодня мы узнали победителей. Но, самое главное, это только начало. И все, кто принял участие в первом сезоне, это всё одна большая команда "Лиги знаний". 36 тысяч участников мы смогли собрать за этот год", - рассказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

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