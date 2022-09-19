"Группа идиотов": власти Херсона объяснили инцидент со стрельбой в городе

Информация о диверсантах не подтвердилась

Инцидент со стрельбой в центре Херсона вечером 17 сентября не был связан с проникновением в город диверсионной группы. Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, речь идет о неонацистах, которые не понимают сути происходящего в регионе.

"Хочу сразу пояснить - никаких диверсионных групп не было. Была группа идиотов, у которых было минимальное оружие", - заявил Стремоусов в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что Херсон в безопасности и "на замке".

Выстрелы раздались вечером 17 сентября в центре Херсона. Как сообщалось, российские силовики нейтрализовали группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Жертв среди военнослужащих и мирных жителей нет.

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