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Появилось видео смертельного ДТП в Подмосковье

15:00
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Погиб водитель такси

Массовое смертельное ДТП в Подмосковье. Водитель "Гелендвагена" зацепил семь автомобилей. Авария произошла накануне поздно вечером, сообщает "ТВ Центр".

На полной скорости внедорожник мчался по Новорязанскому шоссе в сторону Москвы. При обгоне он задел несколько машин, а после аварии решил скрыться и поехал по встречной полосе, где столкнулся с ещё пятью машинами, с некоторым лоб в лоб.

В результате на месте погиб водитель такси, двое пассажиров из других машин с травмами доставлены в больницу. Нарушителя задержали. Сейчас с ним работают полицейские. Не исключено, что мужчина находился за рулём в пьяном виде. Также есть сообщения, что "Гелендваген" был без номеров.

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