В ГКБ им. Вересаева строится скоропомощной стационарный комплекс

Всего в клиниках Москвы будет шесть таких комплексов

В следующем году экстренная медицина Москвы перейдет на новый единый стандарт. Сейчас по всему городу ведётся строительство скоропомощных комплексов, один - уже в действии. Все они оснащены по последнему слову техники, а для лучшей эффективности пациентов распределяют по группам тяжести прямо при поступлении. Чем это помогает и как врачи готовятся к новой системе?

Эту зону медики называют триаж. Здесь происходит распределение больных, которым требуется срочная медицинская помощь. Медсестра сначала заносит все показания - температура, давление, сатурация, жалобы, симптомы - и искусственный интеллект помогает определить степень тяжести пациента. От результата зависят все дальнейшие действия врачей.

"Пациент транспортируется по потоку - либо это зеленый поток, легкой степени тяжести, желтый - средней степени тяжести, и красный - это тяжелые и крайне тяжелые пациенты", - говорит заведующий отделением реанимации ГКБ им. В.В. Вересаева Ника Квитивадзе.

В противошоковом зале, куда попадают самые тяжелые, есть все необходимое оборудование - и для того, чтобы помочь пациенту, и чтобы продолжить его обследование. Врач может сделать здесь УЗИ или рентген.

"Сейчас мы подключаем пациента к искусственной вентиляции легких, вот так же мы выставляем протективные параметры ИВЛ, все это можно настроить так, все это сымитировано, как в реанимации любой из московских клиник", - говорит Ника Квитивадзе.

Дальше - операционная, реанимация, палата пробуждения. А это "жёлтая зона" - для пациентов средней степени тяжести. И главный принцип работы во всех зонах, кардинально отличающийся от привычного: врач - к пациенту, а не пациент к врачу. Нет необходимости ходить по кабинетам. Медперсонал подойдет сам и проведет все диагностические процедуры.

"Наша задача - спасти ему жизнь на момент поступления, стабилизировать этого больного, состояние стабилизировать этого больного. А параллельно с этим проводится его обследование, консультация и ставится, устанавливается диагноз. Как только диагноз мы знаем, мы сразу можем идти, проводить лечение по поставленному диагнозу", - рассказал главный врач ГКБ им. В.В. Вересаева Игорь Парфёнов.

Этот образовательный полигон, на котором будут проходить обучение врачи и медсестры, полностью имитирует корпуса будущего скоропомощного комплекса больницы имени Вересаева. Строительство его близится к завершению.

Всего в клиниках Москвы будет шесть таких скоропомощных стационарных комплексов. Для части из них, как и в больнице имени Вересаева, здания возводятся с нуля - в Боткинской, Филатовской, в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского. А в больнице имени Пирогова в специально отведенном корпусе сейчас проводится капитальный ремонт. Места же для размещения скоропомощных комплексов выбирали так, чтобы была возможность максимально быстро оказывать помощь жителям разных округов Москвы.

Юлия Богоманшина, Юрий Тимошин, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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