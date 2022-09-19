Школьница утонула во время тренировки в бассейне в Подмосковье

В происшествии разбираются следователи

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летней девушки в бассейне в подмосковном Подольске.

Восьмиклассница утонула накануне во время занятий по синхронному плаванию. Момент трагедии попал на камеру наблюдения. Видно, как школьница плывет по дорожке, неожиданно начинает барахтаться в воде и идёт ко дну.

В этот момент рядом с ребёнком никого не было и даже сокурсницы, проплывающие мимо, не поняли, что произошло. Заметили девочку не сразу - спустя только пять минут. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Задержана тренер юной спортсменки. В ближайшее время её допросят.

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