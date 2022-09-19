После нападения овчарки на девочку в Подмосковье завели дело

Хозяин пса не стал оказывать помощь пострадавшей

В Ленинском городском округе полиция ищет хозяина немецкой овчарки, которая покусала 13-летнюю девочку. Инцидент произошёл в субботу вечером в посёлке Дрожжино, когда школьница выгуливала своего йоркширского терьера. На кадрах с место ЧП видно как сторожевой пёс срывается с поводка и нападет на маленькую собаку. Ребёнок пытается спасти своего питомца и в результате сам становится объектом агрессии. Овчарку еле удалось оттащить, но хозяин помощь предлагать не стал и скрылся. Заведено уголовное дело. У девочки - множество рваных ран, она до сих пор в больнице. Прокуратура организовала проверку.

"В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. А также даст оценку исполнения законодательства об ответственном обращении с животным. Кроме того, по требованию прокуратуры органом дознания возбуждено уголовное дело по части 2 статьи "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - сообщила Екатерина Короткова, руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области.

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