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В Москве открыли памятный знак в честь Челябинска и Магнитогорска

15:08
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Это пять серых чугунных труб

На востоке Москвы праздник отметили улицы! Сразу две: Челябинская и Магнитогорская. Округ дружит с уральскими городами, в честь которых там названо много улиц.

Кульминацией стало открытие памятного знака. Это пять серых чугунных труб, изготовленных Челябинским трубопрокатным заводом. В центре композиции расположен серо-розовый гранитный камень - от Магнитогорского металлургического комбината.

Такие события станут новым этапом в развитии межрегионального сотрудничества Москвы и Челябинской области.

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Памятный знак в честь Челябинска и Магнитогорска
Памятный знак в честь Челябинска и Магнитогорска
Памятный знак в честь Челябинска и Магнитогорска
Памятный знак в честь Челябинска и Магнитогорска
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