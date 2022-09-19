По всей Москве появляются скейт-парки и памп-треки

Места выбирают жители на портале "Активный гражданин"

Москвичи выбирают экстрим. Среди уличных видов спорта скейтинг сегодня безусловный лидер. Площадки для этого весьма экстремального катания строятся в столичных парках – причём, во всех округах. Места выбирают сами жители, на портале "Активный гражданин". Почему трассу прокладывает специальная бригада подрядчиков?

Место встречи - скейт-парк. Площадка демонстрации собственной ловкости и смелости. Уличный спорт на пике популярности, тем более, когда есть такая инфраструктура. Этот скейт-парк появился в парке "Яуза" на месте теннисных кортов: их перенесли, а площадку отдали экстремалам.

"Это всё - часть субкультуры. И когда мы создаем, когда город создает инфраструктуру для этих людей, мы развиваем не только мышление людей, мы развиваем их общий досуг. И что самое важное, приезжая сюда, райдер опытный, вот я это видел много раз, который катается для себя, тренирует какие-то трюки, он всегда с радостью и совершенно бесплатно показывает малышам", - рассказал директор парка "Яуза" Александр Сапронов.

Александр - один из таких гуру. Собирает вокруг себя начинающих скейтеров. В скейтбординге Александр уже много лет. А начинал тренироваться, когда о таких площадках еще и не мечтали. Сегодняшние условия позволяют готовиться к соревнованиям мирового уровня.

"Я считаю, что это просто огромнейший подарок для тех, кто живет на окраине и такой парк, я думаю, должен быть везде. Во всех спальниках. Здесь можно дойти до высокого уровня катания. Здесь можно прогрессировать и стать на таком же уровне, как бразильцы, американцы. Но для этого нужно очень-очень сильно стараться", - говорит профессиональный скейтбордист Александр Попов.

Стараются все. Райдеры - самых разных возрастов. Есть те, кто выдает виртуозные трюки и в свои пять. Скейт-парк и памп-трек есть теперь и в пойме реки Яузы на участке от улицы Широкой до Енисейской. Для опытных спортсменов создали специальные фигуры. Архитектурное решение разработано с учетом рекомендаций Международной федерации скейтбординга.

А это что-то новенькое. Скейт-парк прямо в лесу. Его строят в Кусково. Причем скейтеры - скейтерам: сами строители - любители экстремальных видов спорта. Они прокладывают и тестируют трассу одновременно. Такая специальная бригада подрядчиков.

"Мы максимум попытались сохранить все зеленые насаждения и саму площадку выполнить с элементами, которые бы сохраняли эти произрастающие рядом деревья. То есть и форма получилась индивидуальная за счет деревьев рядышком. Так же и памп-трек трасса", - сообщил заместитель начальника Управления по реализации объектов благоустройства Департамента капитального ремонта Москвы Николай Демышев.

Скейт-парк и памп-трек попросили у города сами жители района. Они проголосовали за его строительство на сайте "Активный гражданин". Новые спортобъекты дополнят обновляемый стадион "Фрезер". Памп-трек с двумя кольцами, велотрассы в виде волн и контруклонов, его площадь - 2700 квадратных метров. Многообразные перила, боксы, пирамиды – все, что нужно для быстрого прогресса гонщика. Как профессионала, так и новичка. Здесь точно будет где разогнаться. И такие площадки все чаще появляются в Москве.

Иногда также стихийно, как и сама культура уличного спорта. Активные и молодые здесь находят место для самосовершенствования.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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