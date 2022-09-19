Песков уличил Польшу в политическом экстремизме

Представитель Кремля прокомментировал заявления Варшавы о репарациях

Польша сама осложняет отношения с другими странами. Требование Варшавы о репарациях от России и Германии – проявление политического экстремизма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков просто заходится в уже каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать", - сказал Песков, комментируя поддержку президентом Польши требований репараций от Москвы и Берлина.

Представитель Кремля в шутку предложил российским историкам "покопаться в XVI веке" – может, там найдется что-то, что можно с поляков спросить. Песков отметил, что польские политики такими заявлениями вредят престижу своей страны, а также существенно осложняют контакты – как с Россией, с которой уже трудно что-то усложнить – так и с союзниками, в частности, с Германией, передает "Интерфакс".

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