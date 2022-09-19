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Умер советский космонавт Валерий Поляков

14:52
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Ему было 80 лет

Ушёл из жизни космонавт, герой России и Советского Союза Валерий Поляков. Он совершил самую длительную экспедицию на околоземную орбиту, напоминает "ТВ Центр".

С января 1994-го по март 1995-го года космонавт работал на станции "Мир" и непрерывно находился в безвоздушном пространстве 437 суток. Этот рекорд не побит до сих пор. На орбите Валерий Владимирович провёл важнейшие исследования. Они помогли доказать, что человеческий организм способен выдержать полёт в дальний космос.

Поляков занимался и научной деятельностью. Врач по образованию и доктор медицинских наук, он опубликовал в отечественных и зарубежных изданиях десятки статей о проблемах космической биологии. Валерию Владимировичу было 80 лет.

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