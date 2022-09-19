Песков отказался комментировать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Это не вопрос Кремля

Пресс-секретарь президента России не стал комментировать публикацию Аллы Пугачевой, в которой она попросила признать ее иностранным агентом. По словам Дмитрия Пескова, это не вопрос Кремля.

"Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Ранее Алла Пугачева опубликовала в одной из своих социальных сетей пост с просьбой к Минюсту внести ее в список иностранных агентов вслед за Максимом Галкиным. Она назвала своего мужа "честным, порядочным и искренним человеком" и заявила о том, что солидарна с его позицией.

В пятницу Министерство юстиции внесло Максима Галкина в список иностранных агентов. По мнению ведомства, артист получал финансирование от Украины за "осуществление политической деятельности". Галкин утверждения министерства отверг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"