ВКС России уничтожили цеха по ремонту HIMARS в Запорожье

Ликвидированы семь пунктов управления ВСУ

ВКС России уничтожили высокоточным ударом цеха на заводе "Искра" в Запорожье. На этом предприятии обслуживали американские установки РСЗО HIMARS, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе "Искра", в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня "HIMARS", - заявил генерал на брифинге.

Также ударами авиации, ракетных войск и артиллерии на территории ДНР, Запорожской и Николаевской областей уничтожены семь пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника. Более 70 боевиков ликвидировано в результате удара по местам дислокации 128-й горно-штурмовой бригады, 102-й бригады теробороны и нацбатальона "Карпатская сечь".

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