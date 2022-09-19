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ВКС России уничтожили цеха по ремонту HIMARS в Запорожье

13:37
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Ликвидированы семь пунктов управления ВСУ

ВКС России уничтожили высокоточным ударом цеха на заводе "Искра" в Запорожье. На этом предприятии обслуживали американские установки РСЗО HIMARS, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе "Искра", в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня "HIMARS", - заявил генерал на брифинге.

Также ударами авиации, ракетных войск и артиллерии на территории ДНР, Запорожской и Николаевской областей уничтожены семь пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника. Более 70 боевиков ликвидировано в результате удара по местам дислокации 128-й горно-штурмовой бригады, 102-й бригады теробороны и нацбатальона "Карпатская сечь".

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