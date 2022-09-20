Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Девы готовятся шагнуть в новую жизнь, а Рыбы сегодня - просто очаровательны

Овны

Нестандартный подход к делам и авторские решения - вот ваш сегодняшний ключ к успеху в делах. Но только не в личной жизни: там лучше пока оставить все как есть.

Тельцы

Уран в вашем знаке сегодня продолжает получать поддержку планеты любви Венеры. Кажется, этой осенью вам точно будет с кем бродить, взявшись за руки!

Близнецы

Интересный день: чем меньше сил вы будете прикладывать, тем лучше пойдут дела. Да, иногда полезнее плыть по течению, чем отчаянно размахивать руками!

Раки

Включайте камеру и записывайте видео, отправляйтесь на встречи и свидания: сегодня ваш день! Вам также повезет с покупкой техники привычного функционала, но необычного дизайна.

Львы

Не пугайтесь новых обязанностей на работе или незнакомых тем в учебе, они вам на пользу. Купленные сегодня гаджеты, приложения и программы - тоже!

Девы

Венера в вашем знаке сегодня действует в паре с главным революционером зодиака Ураном. Готовьтесь обновить свой бэкграунд и шагнуть в новую жизнь.

Весы

Неожиданные события могут выбить вас из колеи, но попутно излечить от комплексов и старых психотравм. Выходить из зоны комфорта сложно, но вы сумеете.

Скорпионы

Все хорошее сегодня придет к вам от людей - привет интровертам! Не оставайтесь наедине с монитором или смартфоном, выходите на прогулку, пробежку. Да просто сходите в магазин за хлебом!

Стрельцы

У вас сегодня появятся новые обязанности, которые когда-нибудь конвертируются в успешную карьеру. Те, кто болел или выгорел на работе, почувствуют себя лучше.

Козероги

Долгожданный праздник на вашей улице! В сентябре у вас много удачных дней, и один из них сегодня: практически любые дела и проекты обречены на успех.

Водолеи

Вы найдете необычные способы покупки жилья, если будете мыслить нестандартно. Поищите каналы, где бывалые люди делятся опытом. И не отказывайтесь от риелтора.

Рыбы

Вы сегодня будете очаровательны и сможете завоевывать сердца окружающих. Если вам нужен парфюм, косметика или идеально сидящий на вас костюм, отправляйтесь на поиски.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"