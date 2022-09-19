Кремль предостерег Киев от посягательств на Крым

Претензии на российскую территорию получат ответ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник прокомментировал слова советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что жителям Крыма следует готовиться к "предстоящей деоккупации".

Как уточнил Подоляк, Украина начала разрабатывать "эвакуационные маршруты" для населения из Крыма.

"Республики Донбасса - это независимые государства, независимость которых признана Российской Федерацией и которые запросили помощь в обеспечении своей безопасности у России, что Россия и делает. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА Новости).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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