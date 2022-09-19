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Путин дал указания по проекту федерального бюджета

13:57
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

При его составлении важно учитывать объективные факторы

Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание с правительством по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля. Основной темой обсуждения стал федеральный бюджет.

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"Хочу подчеркнуть: при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть. Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках", - отметил глава государства.

Как добавил при этом российский лидер, изменения и тенденции в этой сфере носят долгосрочный характер.

"Мы должны предложить системные механизмы, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов", - подчеркнул президент.

По словам Путина, важно сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит решать намеченные задачи по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов, модернизации экономики и социальной сферы.

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