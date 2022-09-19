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Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае

14:04
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Ветер усилится до 22 метров в секунду

Штормовое предупреждение объявили власти Краснодарского края. В регионе ожидаются сильные дожди и ветер.

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"Сегодня в период 02:00-04:00 и до конца суток местами в крае (исключая Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", — сообщили в региональном управлении МЧС России.

Синоптики предупредили о ливнях с градом и грозами. Власти рекомендуют не выходить на улицу, а если сильный ветер все же застал вне дома -  укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Около стен домов прятаться от ветра нельзя - с крыш может упасть шифер, передает "Лента.ру".

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