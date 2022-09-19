Действующий глава РАН снял с выборов свою кандидатуру

Осталось двое претендентов

Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев покидает свой пост после одного пятилетнего срока, передает РИА Новости.

"События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение", - сказал ученый на общем собрании академии.

Как уточнил Сергеев, решение он принял в связи с давлением на многих академиков в ходе нынешней предвыборной кампании.

Теперь осталось два претендента на пост: директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович и академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников.

Тайное голосование пройдет во вторник.

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