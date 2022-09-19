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Действующий глава РАН снял с выборов свою кандидатуру

14:10
  • понедельник
  • 19 сентября 2022

Осталось двое претендентов

Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев покидает свой пост после одного пятилетнего срока, передает РИА Новости.

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"События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение", - сказал ученый на общем собрании академии.

Как уточнил Сергеев, решение он принял в связи с давлением на многих академиков в ходе нынешней предвыборной кампании.

Теперь осталось два претендента на пост: директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович и академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников.

Тайное голосование пройдет во вторник.

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