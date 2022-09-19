Жертвами обстрела Донецка стали тринадцать мирных жителей

В числе погибших двое детей

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Украинские военные выпустили по площади Бакинских комиссаров девять снарядов калибра 155 миллиметров. Погибли 13 мирных жителей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан", — написал Кулемзин в Telegram.

В числе жертв обстрела – двое детей, количество пострадавших уточняется.

Власти рекомендовали жителям не покидать домов. На участке, попавшем под обстрел, временно остановлено движение троллейбусов. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан.

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